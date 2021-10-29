Китай приостановит на месяц ввоз морепродуктов предприятия из России из-за коронавируса

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Власти Китая приостановят на четыре недели ввоз продукции российского производственного предприятия Zarya LLC после обнаружения коронавируса на упаковках замороженной продукции этой компании. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно заявлению на официальном сайте ведомства, коронавирус был выявлен на одной упаковке замороженной горбуши. С 3 ноября таможенные органы по всей страны приостановят прием импортных деклараций от российского предприятия сроком на четыре недели.

Во вторник Главное таможенное управление сообщило о временном запрете ввоза морепродуктов двух российских предприятий после выявления коронавируса на упаковках замороженной рыбы. Меры коснулись рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC. Прием импортных деклараций приостановлен с 27 октября сроком на одну неделю.

Таким образом, временный запрет на ввоз продукции Zarya LLC будет действовать в общей сложности пять недель.