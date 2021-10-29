Исследование: россияне потратили в салонах красоты на 12% больше накануне нерабочих дней

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/ Средний чек в салонах красоты после объявления о предстоящих нерабочих днях вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса компании "Платформа ОФД" "Чек индекс", который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Чек индекс" сравнил агрегированные данные продаж по всей стране за выходные и два рабочих дня после них (23-26 октября 2021 года) после объявления о нерабочих днях, аналогичный период 2020 года (23-26 октября 2020 года), а также за сопоставимый период неделю назад, 16-19 октября 2021 года, отмечается в сообщении.

"Услуги салонов красоты: средний чек покупки составил 1 270 рублей, на 12% выше, чем неделей ранее, и на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - на 15% выше, чем неделей ранее, и на 36% выше, чем год назад", - говорится в сообщении.

Растущие отрасли

Ряд отраслей в сфере услуг также продемонстрировал рост. Самый высокий - услуги турагентств (включая предоплату за туры), где средний чек покупки составил 72,2 тыс. рублей, на 18% выше, чем неделей ранее, и на 35% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 320% выше, чем неделей ранее, и на 310% выше, чем год назад.

Рост спроса зафиксировали на услуги автосервисов, в т. ч. точек шиномонтажа, где средний чек покупки составил 1 310 рублей, на 13% выше, чем неделей ранее, и на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 11% выше, чем неделей ранее, и на 35% выше, чем год назад.

Небольшой рост спроса зафиксирован на услуги стоматологии, где средний чек покупки составил 7 590 рублей, на 2% выше, чем неделей ранее, и на 10% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 7% выше, чем неделей ранее, и на 14% выше, чем год назад.

Более скромные темпы роста показал спрос на товары. Так, в сфере продаж одежды и обуви средний чек покупки составил 6 410 рублей, на 7% выше, чем неделей ранее, и на 14% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 2% выше, чем неделей ранее, и на 12% выше, чем год назад, добавляется в материале.

При продаже товаров для дачи, хозяйства и строительства средний чек покупки составил 9 050 рублей, на 7% выше, чем неделей ранее, и на 28% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 7% выше, чем неделей ранее, и на 35% выше, чем год назад.

В реализации электроники и бытовой техники средний чек покупки составил 12,41 тыс. рублей, на 8% выше, чем неделей ранее, и на 25% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 5% выше, чем неделей ранее, и на 14% выше, чем год назад.

Отрасли, показавшие снижение спроса

В кинотеатрах средний чек покупки составил 489 рублей, на 3% ниже, чем неделей ранее, и на 5% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - на 33% ниже, чем неделей ранее, и на 75% выше, чем год назад.

В спортзалах и фитнес-центрах средний чек покупки составил 2 418 рублей, на 30% ниже, чем неделей ранее, и на 5% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж - на 14% ниже, чем неделей ранее, и на 6% выше, чем год назад.

Заключение экспертов

Эксперты "Чек индекса" компании "Платформа ОФД" отмечают, что высокие продажи наблюдались в прошедшие выходные, но с началом новой недели отмечается снижение числа покупок и активных торговых точек в большинстве сегментов торговли, кроме продовольственных магазинов при сравнении неделя к неделе. Это, по их словам, подтверждает, что после высоких продаж в минувший уикенд, развивается тренд к рационализации и сокращению трат покупателей. При этом продавцы непродовольственных товаров переходят в онлайн, особенно в сегментах одежды/обуви, строительных и хозтоваров, бытовых гаджетов, заключается в материале.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона продолжительность нерабочих дней варьируется.