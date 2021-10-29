Володин предложил создать рабочую группу для сохранения Саратовского института стекла

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу с участием кредиторов и инвесторов для сохранения Саратовского института стекла. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном проектам спикера Думы в регионе.

"Нам важно институт стекла сохранить, сберечь коллектив. Давайте создадим рабочую группу с участием инвесторов и кредиторов, чтобы найти решение и выйти на мировое соглашение. Надо садиться всем за стол и решать проблему совместно. Что касается кредиторов, мне известно, что они тоже высказали свою позицию в плане необходимости заключения мирового соглашения", - приводятся в сообщении слова Володина.

Уточняется, что в четверг Володин встретился с работниками и представителями профсоюзного комитета Саратовского института стекла, которые обратились с просьбой о помощи в сохранении предприятия. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. Кредиторская задолженность превышает 1 млрд 453 млн рублей.

Предприятие является одним из ведущих центров по научно-исследовательским разработкам в отрасли и по производству флоат-стекла.