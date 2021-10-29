Турцию с начала года посетили около 3,5 млн туристов из России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 3,5 млн туристов из России посетили Турцию в январе - сентябре 2021 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

"Пограничные службы страны зафиксировали за 9 месяцев 2021 года 3 456 859 визитов граждан России в Турцию. Это больше на 143,2%, чем за тот же период 2020 года, но все еще на 41,4% меньше, чем объем российского турпотока за аналогичный период до пандемии, в 2019 году", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В ассоциации отметили, что больше всего туристов прибыли в Турцию из России. Доля РФ в общем иностранном турпотоке в страну составила 19,65%. В сентябре Турцию посетили 996 322 российских туриста - на 7% меньше, чем в сентябре 2019 года. По прогнозам АТОР, по итогам всего 2021 года Турцию посетят 4-4,5 млн россиян. С учетом высокой активности туристов в октябре и ноябре, предельный показатель вполне достижим, добавили в ассоциации.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что Турция рассчитывает, что в 2021 году республику посетят не менее 4 млн туристов из России. Как и в прошлом году, Россия занимает первое место по числу посетивших Турцию граждан, добавил он.