Кабмин выделил более 124 млн рублей на ремонт крымских школ после паводков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении Крыму свыше 124,3 млн рублей на ликвидацию последствий летних паводков. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Выделить в 2021 году <...> из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях оказания финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту 16 образовательных организаций, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, бюджетные ассигнования в размере 124379,7 тыс. рублей", - говорится в тексте распоряжения.

В последние месяцы Крым неоднократно получал федеральную поддержку. Так, в августе правительство выделило 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в регионе, а в сентябре - около 100 млн рублей на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае.

Также в сентябре кабмин направлял Крыму почти 400 млн рублей на выплаты жителям, лишившимся жилья из-за паводков. Почти 400 млн рублей в октябре получил и детский центр "Артек" на восстановление поврежденной стихией инфраструктуры.

Кроме того, в октябре Крыму выделено более 157 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такая помощь адресована почти 4 тыс. человек.