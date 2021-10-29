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Молдавия объявила новый тендер на закупку 127 тыс. мегаватт-часов газа

Energocom рассчитывает импортировать эти объемы в период с 30 ноября по 2 декабря, примерно от 31 800 мегаватт-часов в день

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Молдавское госпредприятие Energocom объявило в пятницу очередной тендер на закупку 127 200 мегаватт-часов (МВт-ч) природного газа. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, компания рассчитывает импортировать эти объемы в период с 30 ноября по 2 декабря, примерно от 31 800 мегаватт-часов в день.

Эти объемы могут быть направлены в республику через газотранспортную систему Румынии и Украины. Как пояснила ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица, это пробные закупки у поставщиков, альтернативных "Газпрому", который является основным поставщиком голубого топлива в республику. Дополнительные объемы газа будут направлены на балансировку падающего давления в газотранспортной сети республики. На этой неделе аналогичные конкурсы на поставку от 1 до 1,5 млн куб. м газа выигрывали польская нефтегазовая компания PGNiG, голландская компания Vitol и швейцарская DXT Commodities.

Переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться. На время переговоров стороны продлили действующее соглашение до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.

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