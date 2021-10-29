Bloomberg: Маск обсуждает с IT-компаниями Филиппин запуск в стране интернета от Starlink

ТАСС, 29 октября. Американский предприниматель Илон Маск ведет переговоры с двумя филиппинскими провайдерами о запуске сверхскоростного спутникового интернета системы Starlink. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, компания Transpacific Broadband Group International выразила интерес в сотрудничестве со Starlink в целях запуска широкополосной спутниковой связи к 2022 году.

В то же время оптоволоконный провайдер Converge ICT Solutions обсуждает расширение своей сети с несколькими поставщиками спутниковой связи, включая SpaceX, информирует Bloomberg со ссылкой на генерального директора компании Денниса Энтони Уя.

Согласно рейтингу, составленному сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, на данный момент Филиппины занимают 72-е место в мире по скорости мобильного интернета и 64-е - по скорости широкополосного подключения.

Как уточняет Bloomberg, Starlink использует технологию размещения спутников на низкой околоземной орбите. У этого есть ряд преимуществ, таких как относительно низкая стоимость, высокая скорость, простота установки. Технология обеспечивает широкополосную связь с задержкой в 27 миллисекунд. Starlink поддерживает сеть из более чем 1,7 тыс. таких спутников и планирует ее расширить в случае получения необходимых разрешений и высокого спроса.