Производители ферросплавов на Украине потребовали ввести пошлину на продукцию из России

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) просит власти страны ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из России.

"26 октября УкрФА обратилась в органы власти по вопросу введения ввозной пошлины на продукцию ферросплавной отрасли для ограничения ее поставки с территории России", - цитирует заявление агентство "Украинские новости". "На сегодняшний день для России действуют "нулевые" ставки, то есть она поставляет данный вид продукции на территорию нашего государства без пошлины, в то время как ставка ввозной пошлины на практически все группы продуктов отечественной (украинской - прим. ТАСС) ферросплавной индустрии составляют 5%", - отмечается в заявлении УкрФА.

Ассоциация утверждает, что при таких условиях у украинских производителей ферросплавов "нет возможности честно конкурировать". Имея и без того высокую себестоимость продукции благодаря постоянно растущим ценам на энергоносители и природный газ, крайне маловероятно, что ферросплавные гиганты справятся без законодательных ограничений и мощной поддержки украинского государства, считает УкрФА. "Поэтому в своем обращении ассоциация выступила с предложением внесения товаров ферросплавной отрасли в постановление кабинета министров №719 "О введении специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", - говорится в заявлении отраслевого объединения.

В августе 2020 года кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импортируемые из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь до 2021 года. В ноябре 2020 действие спецпошлин было продлено до 31 декабря 2021 года.

Агентство "Украинские новости" сообщает со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины, что в январе - сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года импорт ферросплавов в страну увеличился на 66,6%, или на $48,924 млн, до $122,435 млн. Крупнейшим поставщиком ферросплавов на Украину является Бразилия ($21,3 млн), Казахстан ($18,3 млн) и Норвегия ($17,3 млн), данные об импорте ферросплавов из России служба не уточняет. В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт ферросплавов снизился на 26,2%, или на $34,233 млн, до $96,289 млн, при этом в прошлом году из России было импортировано ферросплавов на $12 млн.