Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 ноября вырастет до $69,9 за тонну

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 по 16 ноября вырастет до $69,9 с $67 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет до $54,8 с $42,6 за тонну, пошлина на кукурузу повысится с $54,8 до $48,4 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $299,9 за тонну, на ячмень - при цене в $263,3 за тонну, на кукурузу - $256,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.