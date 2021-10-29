"Аэрофлот" в III квартале получил 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" получил по итогам июля - сентября 2021 года 2,89 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против убытка в 23,26 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Чистый убыток по итогам девяти месяцев снизился почти в три раза, до 23,44 млрд рублей.

При этом выручка компании за третий квартал увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза, до 126,1 млрд рублей, за девять месяцев - на 56%, до 276 млрд рублей.

"Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы компанией, также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости авиакомпании "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 16% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 40%", - сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.

Как сообщалось ранее, в январе - сентябре текущего года авиакомпания увеличила перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8%, до 15,9 млн человек.