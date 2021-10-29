ЕЭК обнулила импортные таможенные пошлины ЕАЭС на несколько групп товаров

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные таможенные пошлины Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на несколько групп товаров на двухлетний период, начиная с 2 января 2022 года. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов органических химических соединений, используемых в производстве химических средств защиты растений, установлены в размере 0% сроком на два года. В настоящее время уровни пошлин в отношении указанных товаров составляют от 3% до 5%. С 8% до 0% снижена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов трансформаторов, предназначенных для производства микроволновых печей. Мера будет действовать по 31 декабря 2023 года включительно", - отметили в торговом блоке комиссии.

Сроком на два года обнулена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов эфиров фосфорной кислоты и их соединений. Сейчас ставка пошлины составляет 5%. В ТН ВЭД ЕАЭС выделены отдельные виды синтетических волокон из мета-арамидов, предназначенных для производства термостойких средств индивидуальной защиты. В отношении них установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% сроком на два года. В настоящее время в отношении волокон действует ввозная пошлина в 5% от таможенной стоимости. Сроком на два года обнулены ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов хлопчатобумажных тканей. Все решения вступают в силу с 2 января 2022 года, сообщили в ЕЭК.

Также совет ЕЭК снизил с 11% до 5,5% ввозную таможенную пошлину в отношении фруктовой массы из цитрусовых, предназначенной для производства соков. Срок действия пониженной ставки составит три года.