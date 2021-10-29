Цена на зимний дизель на бирже превысили 59 тыс. руб. за тонну

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу превысила 59 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива обновляет рекордное значение второй день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,4%, до 59,05 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, установленный 28 октября. С начала октября этот вид топлива подорожал на 8,6%.

При этом стоимость межсезонного дизеля уменьшилась за день на 0,1%, до 53,61 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подешевел также на 0,1%, до 52,18 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута снизилась на 2,9%, до 29,4 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,8%, до 53,13 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 1,1%, до 54,31 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене на 3,3%, до 39,31 тыс. рублей за тонну.