Экспорт рыбы и морепродуктов в Норвегию с начала года вырос в 3,4 раза

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Норвегию с начала 2021 года увеличился в 3,4 раза, также возросли поставки в другие европейские страны. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Увеличиваются поставки и в ряд европейских стран. Экспорт в Норвегию вырос в 3,4 раза (с 5,3 тыс. тонн до 18,2 тыс. тонн), в Польшу - в 2,5 раза (с 2,9 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн), в Германию - в 2,4 раза (с 6,6 тыс. тонн до 16,4 тыс. тонн), в Португалию - в 2,1 раза (с 1,01 тыс. тонн до 2,16 тыс. тонн), во Францию - на 83% (с 4 тыс. тонн до 7,34 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, помимо этого, наблюдается значительное наращивание поставок рыбы и морепродуктов в Узбекистан и Великобританию. Узбекистан с начала этого года по состоянию на 17 октября закупил у России 1,4 тыс. тонн такой продукции - почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (773 тонны). Великобритания импортировала 6,34 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, это на 59% больше, чем с 1 января по 17 октября 2020 года (3,98 тыс. тонн).

Увеличивается экспорт и в страны, которые являются одними из основных покупателей российской рыбной продукции в этом году, - в Республику Корея и Японию. Так, поставки в Японию выросли на 49% - с 30,4 тыс. тонн до 45,2 тыс. тонн. Отправки в Республику Корея увеличились на 46% - с 454,4 тыс. тонн до 661,29 тыс. тонн. Кроме того, как сообщили в Россельхознадзоре, Россия в этом году существенно наращивает поставки такой продукции в Нигерию: с начала 2021 года по состоянию на 17 октября экспорт составил 22,7 тыс. тонн - в 26,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда в Нигерию было отправлено 847 тонн).

Россельхознадзор проводит работу по увеличению экспорта подконтрольных товаров, в том числе рыбы и морепродуктов, открывая рынки новых стран. Только с начала 2021 года благодаря деятельности службы российские производители получили право на поставки рыбопродукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак, заключили в ведомстве.