Решения саммита G20 по финансовому регулированию учтут проблематику криптовалют

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Итоговые решения предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Риме по финансовому регулированию будут учитывать современные риски, в том числе развитие криптовалют. Об этом в пятницу сообщила на брифинге шерпа РФ в "двадцатке" Светлана Лукаш.

"В сфере экономики по-прежнему идет речь об укреплении ключевых международных институтов, таких как МВФ, ВТО, и совершенствовании финансового регулирования, в структуре которой ключевую роль играет созданный "двадцаткой" Совет финансовой стабильности, - сказала Лукаш. - На повестке стояли [эти] вопросы и, безусловно, они найдут отражение в итоговых решениях по совершенствованию регулирования в этой сфере с учетом новых вызовов, таких как климатические риски, развитие криптовалют".

По ее словам, вопросы цифровизации и цифровой трансформации всей мировой экономики и стран "двадцатки" также находятся на повестке дня. Отдельно Лукаш упомянула вопросы развития искусственного интеллекта и связанных с этим рисков - начиная от этических принципов развития цифровой экономики и искусственного интеллекта и заканчивая защитой детей и уязвимых слоев населения в интернете от различных угроз. "Это также на повестке, будут соответствующие решения. В целом вопросы информационной безопасности в интернете с учетом всех рисков будут отражены и в решениях лидеров", - подытожила шерпа РФ.

Лукаш также сообщила, что лидеры государств, входящих в G20, на саммите обсудят изменение налогового корпоративного регулирования, в том числе в сфере работы цифровых компаний. "Важное решение, которое будет принято на саммите, это поддержка лидерами "двадцатки" решений по реформированию налогового корпоративного регулирования. Это и минимальная налоговая ставка на крупные корпорации, и дальнейшее совершенствование регулирования деятельности цифровых компаний", - сказала он.

По словам шерпы РФ, эти решения могут стать одними из главных результатов саммита.

Лукаш отметила, что финансовая повестка продолжает играть ключевую роль на встрече лидеров Группы двадцати. Речь будет идти в том числе о помощи экономикам в восстановлении после пандемии, а также о дальнейшем совершенствовании работы международной финансовой системы.