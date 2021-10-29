Татарстанский рыбоводный комплекс инвестирует 2,5 млрд рублей в развитие эко-парка

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш" приступил к созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Эко-парк Биосфера" в Лаишевском районе Татарстана. О этом сообщает в пятницу пресс-служба президента республики.

"В рамках рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов посетил рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", где ознакомился с третьей очередью предприятия по разведению рыбы ценных пород. В планах - развитие туристско-рекреационного комплекса "Эко-Парк Биосфера". Для этого уже начали создавать соответствующую инфраструктуру - ресепшн, ресторан, домики для проживания гостей. Планируется, что инвестиции составят порядка 2,5 млрд рублей, будет создано 250 рабочих мест", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, завершено строительство и идет монтаж технологического оборудования третьей очереди рыбоводного комплекса. Здесь планируется выращивать 100 тонн радужной форели навеской 1,8-2 кг и 2 млн штук малька форели по датской технологии.

Как сообщает пресс-служба, руководство рыбоводного комплекса обратилось с просьбой оказать содействие в вопросах оформления земель. Рустам Минниханов отдал соответствующее поручение.

Кроме того, для дальнейшего развития рыбоводного комплекса Минниханов поручил профильным министерствам оказать содействие в обеспечении предприятия электроэнергией необходимой мощности, достаточным объемом газа.

Вторую очередь рыбоводного комплекса "Биосфера-Фиш" ввели в эксплуатацию в августе 2020 года. Первый завод по производству мальков стерляди был запущен в Лаишевском районе 2018 году.