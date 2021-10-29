"Айкрафт" оспаривает запрет на работу в нерабочие дни

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сеть магазинов оптики "Айкрафт" подала жалобу в департамент торговли и услуг Москвы на грозящий ей штраф до 1 млн рублей за работу в нерабочие дни, сообщил ТАСС представитель компании в пятницу.

Ранее главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский сообщил, что салону оптики "Айкрафт", салонам мобильной связи "Билайн" и "Мегафон" на Новом Арбате грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней.

"Мы направили жалобу в департамент торговли на действия проверяющихся органов. 9 ноября у нас первое слушание в управе по решению вопроса", - сказал собеседник агентства и добавил, что на данный момент магазин на Новом Арбате закрыт.

В компании добавили, что Оптическая Ассоциация России, членом которой является "Айкрафт", заблаговременно отправила властям запрос, чтобы в период новых ограничений позволить оптикам продолжать работать. Благодаря обращению во многих субъектах России оптики вошли в перечень разрешенных видов деятельности, кроме Москвы и нескольких регионов. В соответствии с распоряжением департамента торговли и услуг города Москвы 592, от 21 октября, магазины оптики "Айкрафт" должны работать в том числе и как субъект розничной торговли непродовольственных товаров первой необходимости.

О компании

"Айкрафт" - сеть магазинов оптики, включающей более 500 магазинов в 100 городах России.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.