Эксперт: Украина может увеличить экспорт дров в ЕС с целью компенсировать дефицит газа

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Киев в ближайшее время может увеличить экспорт дров в Европу, чтобы попытаться помочь ей справиться с дефицитом газа, полагает глава украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Дрова - безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен "Северный поток - 2", у них не хватает 70 млрд кубометров газа для покрытия этих нужд", - сказал в пятницу на пресс-конференции эксперт. По его словам, по площади лесов Украина входит в первую десятку в Европе. "В ЕС это понимают и в нынешних условиях рассматривают дрова как энергоноситель", - сказал Чаленко.

Он считает, что в ближайшее время Киев может отменить запрет на массовый вывоз древесины, в том числе леса-кругляка, несмотря на катастрофическую ситуацию с вырубкой на западе Украины. "Снятие моратория - одно из условий для получения Украиной транша от Еврокомиссии в размере €600 млн", - напомнил эксперт.

Он признал, что от возобновления экспорта сырья пострадает деревообрабатывающая промышленность на Украине.

Нынешней осенью украинские бытовые потребители испытывают дефицит дров в связи со значительным подорожанием и дефицитом энергоносителей. Повышенный спрос вызвал рост цен. По словам Чаленко, дрова в стране подорожали в 1,5-3 раза.