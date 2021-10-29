В Петербурге подписан госконтракт на строительство метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры подписал с АО "Метрострой Северной Столицы" государственный контракт на строительство объектов метрополитена. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

"Подписанный документ включает задачи по строительству и реконструкции объектов метрополитена, а также инженерные изыскания и подготовку необходимой проектной и рабочей документации. На возведение 37 объектов метрополитена предусмотрено 602,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года распоряжением правительства РФ компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Совместное предприятие правительства города (ему принадлежит 65% акций) и группы ВТБ (35% соответственно) было учреждено в октябре 2020 года. Исторический предшественник новой компании, ОАО "Метрострой", занимавшееся строительством всех станций метро в городе, в августе 2021 года был признан банкротом.

К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование текущего года. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации в Петербурге компании "Газпром" затраты планируется увеличить до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах.

Уже к 2024 году в Санкт-Петербурге предполагается построить три станции: "Казаковскую" ("Юго-Западную"), "Путиловскую" и "Горный институт". Суммарно плановые расходы города на строительство метро за трехлетний период вырастут до 150 млрд рублей (с учетом увеличения уставного капитала АО "Метрострой Северной столицы").