В Белоруссии пресекли незаконные поставки крупного рогатого скота в Россию

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии раскрыл преступную схему скупки в республике и реализации в РФ крупного рогатого скота.

"Задержан глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лоевского района, который, являясь крупнейшим скупщиком крупного рогатого скота в Гомельской области, зарегистрировал в РФ, а также в Хойниках и Брагинском районе на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования и использовал их в своей незаконной деятельности" - говорится в сообщении пресс-службы КГК в пятницу.

Как пояснили в КГК, в течение 2019-2021 годов через эти субъекты хозяйствования было скуплено в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тыс. голов скота на общую сумму более 10 млн. рублей (порядка $4,2 млн), который по фиктивным документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы в России. "Фактически скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования РФ, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В отношении руководителя КФХ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

22 октября президент Александр Лукашенко на совещании с Советом министров обратил внимание на факты преступной деятельности в Гомельской области. Обратившись к вице-премьеру Юрию Назарову, глава государства сказал, что надо было заняться "тропами, по которым мясо вывозят в Россию через жуликов, и должностные лица этим повязаны, и там продают".