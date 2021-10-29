Более 250 нарушений антикоронавирусных мер выявили на объектах торговли в Подмосковье

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 3,7 тыс. объектов торговли и услуг проверили в Московской области в первый нерабочий день, было выявлено свыше 250 нарушений антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В мониторинге задействованы 220 человек. За первый нерабочий день, 28 октября, в Подмосковье проверили 3 653 объекта торговли и услуг. На 252 [объектах] выявлены нарушения, 33 нарушения устранены в ходе мониторинга", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В пресс-службе рассказали, что выездные проверки проводятся в рамках ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом и режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

"Выездные проверки будут продолжены на ежедневной основе до 7 ноября", - добавил Воскресенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни. В этот период в регионе приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и доставку. Также будет ограничена работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Кроме того, в этот период не будут работать салоны красоты и СПА-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, детские комнаты и кружки, приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в МФЦ, ЗАГСах и органах государственной власти.