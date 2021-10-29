Росстат сообщил о снижении сельхозпроизводства на 4,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России в январе - сентябре 2021 года снизился на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 5 трлн 227,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2021 года, по предварительной оценке, в действующих ценах составил 1 трлн 630,1 млрд рублей, в январе - сентябре 2021 года - 5 трлн 227,4 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Как сообщили в ведомстве, к 19 октября 2021 года, по данным Минсельхоза России, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) зерна (в первоначально оприходованном весе) намолочено 115,4 млн тонн, что на 11,6% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 92% посевных площадей (к этому времени в 2020 году - на 94,1%). Сахарная свекла убрана с 69,8% площадей (к этому времени в 2020 году - с 74,3%), подсолнечник обмолочен с 79,1% посевов (84,2%), лен-долгунец вытереблен с 81,2% площадей (год назад к этому времени - с 89,3%).

На конец сентября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,5 млн голов (на 1,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,7% меньше), свиней - 27,3 млн (на 2,1 больше), овец и коз - 22,6 млн голов (на 4,3% меньше), птицы - 558,9 млн голов (на 0,3 меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 9% свиней, 46,2% овец и коз (на конец сентября 2020 года - соответственно 40,6%, 9,9%, 45,8%).

Оборот общепита

Оборот предприятий общественного питания в России в сентябре составил 176,3 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем годом ранее. За январь - сентябрь показатель вырос на 27,4% и составил 1,354 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

Рынок общепита в России впервые с начала пандемии начал расти в марте - на 3,5%, а уже в апреле оборот вырос вдвое.