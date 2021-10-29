В Москве стартовала кампания в поддержку заявки столицы РФ на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания в поддержку заявки российской столицы на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" стартовала в Москве. В знак начала кампании в цвета заявки 29 октября окрасилась Останкинская телебашня, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Поддержать заявку Москвы можно на сайте https://expo2030moscow.com.

Кроме Москвы, заявку на проведение выставки подали Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Город-победитель будет выбран в июне 2023 года.

"Россия первой заявила о намерении принять у себя мероприятие, выдвинув город-кандидат Москву. Москва - один из крупнейших и самых известных деловых центров в мире, который по всем параметрам готов к организации мероприятий любого уровня. <...> Победа Москвы - это создание мировой точки притяжения, где на протяжении 6 месяцев будут представлены передовые технологии из разных стран, а повестка мероприятий затронет важные для каждого человека на планете темы развития мира, его общего будущего, гармонии с природой, творчества, культуры и многие другие", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который возглавляет оргкомитет по поддержке выдвижения Москвы в качестве города - кандидата на право проведения выставки "Экспо-2030".

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.