Сбор зерновых в России на 27 октября оказался на 10,3% ниже уровня 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сбор зерновых и зернобобовых в России на 27 октября был на 10,3% ниже уровня 2020 года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"По данным Минсельхоза России (охватывают только сельхозорганизации), на 27 октября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на 10,3% ниже уровня прошлого года", - говорится в материалах Минэкономразвития.

Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2021 году с 127,4 до 123 млн тонн. Как сообщил 28 октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства РФ, работы в полях продолжаются, а по ряду сельхозкультур находятся в активной фазе. Убрать урожай всех сельскохозяйственных культур еще предстоит с площади порядка 5 млн гектаров. По словам Патрушева, в России уже собрано 119 млн тонн зерна, из которых 77,8 млн тонн - пшеница.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 г. составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн.