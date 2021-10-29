Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ за 10 месяцев вырос на 37,9%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за январь - октябрь 2021 года достиг 1,1 трлн рублей, что на 37,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов торговой площадки.

В натуральном выражении объем торгов нефтепродуктами также вырос - на 15,6%, до 21,989 млн тонн. В том числе за отчетный период было реализовано 9,271 млн тонн дизельного топлива (+13,9%), продажи бензина "Регуляр-92" увеличились на 21,5% - до 5,024 млн тонн, "Премиум-95" - на 28,6%, до 2,853 млн тонн. Общий объем реализации бензина увеличился на 20,6% - до 7,963 млн тонн.

Продажи топочного мазута выросли на 3,7% - до 1,144 млн тонн, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - на 49,7%, до 1,417 млн тонн. В то же время объем реализации авиакеросина снизился на 7,7%, до 1,703 млн тонн.