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ЕЭК утвердила план отмены роуминга в странах ЕАЭС

В комиссии отметили, что предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя, в том числе определение шага тарификации и максимального объема оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах Евразийского экономического союза. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС", - сказали в комиссии.

По данным ЕЭК, мероприятия плана включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и так далее.

Как отметили в комиссии, планом предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя, в том числе определение шага тарификации и максимального объема оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

ЕЭК будет мониторить исполнение этих мероприятий, и после их полной реализации коллегия комиссии примет рекомендации для сотовых операторов стран ЕАЭС, направленные на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к домашнему.

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