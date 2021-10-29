Власти Дагестана прогнозируют рост ВРП в 2021 году на 3%

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Дагестана в 2021 году, по прогнозам, составит 806,8 млрд рублей с ростом на 3% к показателю 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания республиканского кабинета министров.

"Объем валового регионального продукта, по оценке, в 2021 году составит 806,8 млрд рублей с ростом на 3% к 2020 году (741,6 млрд рублей). Мы прогнозируем положительную динамику по ВРП и в 2022 году, рост - на 3,2% (это 869,6 млрд рублей). Рост объемов производства товаров и услуг предполагается по всем видам экономической деятельности и секторам экономики республики", - привели в пресс-службе слова врио министра экономии и территориального развития Дагестана Руслана Алиева.

По словам врио министра, на сегодняшний день в структуре ВРП Дагестана 20,3%, или 144,9 млрд рублей приходится на торговлю, 16,7% (119,5 млрд рублей) занимает сельское хозяйство, 15,5% (111 млрд рублей) - строительство. "По прогнозу до 2024 года мы прогнозируем рост доли промышленности с 6,6 до 7,4% и строительства с 15,5% до 16,1%", - цитирует Алиева прес-служба правительства.

Также ожидается, что положительную динамику в этом году сохранит объем промышленного производства. "Оценка текущего года составит 107,9% с ростом в 9,7 млрд рублей", - привели прогнозные данные в пресс-службе, уточнив, что в прошлом году индекс промпроизводства в Дагестане составил 108,9%, (67,6 млрд рублей).

"Тенденция роста, предполагаем, сохранится и в 2022 году - 108%. Именно с учетом этих прогнозных значений мы сможем достичь к 2024 году поставленной задачи - доли промышленности в ВРП в объеме 7,4%. На темпы роста текущего года, в основном, повлияет увеличение государственного оборонного заказа, который, по предварительным данным, в 2021 году составит 7,3 млрд рублей, что в 1,3 раза выше уровня 2020 года", - привели в пресс-службе слова Алиева.

Прогнозная оценка на 2021 год по инвестициям в основной капитал республики составляет 323,1 млрд рублей, что на 5,2% выше прошлогоднего показателя. При этом отмечается, что по итогам первого полугодия этот показатель составил 59,2 млрд рублей с ростом к прошлогоднему периоду на 4,9%.