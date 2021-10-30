Эксперт заявил о спаде турпотока в Севастополь и Крым вдвое на ноябрьские праздники

Заселиться в гостиницу, санаторий или пансионат на полуострове можно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. На въездах в Севастополь установили блокпосты.

"Сейчас загрузка по севастопольскому региону падает на 50%, по Крыму - на 30%. В Крым более стабильно прибывают туристы, но выбирают не те самые отели, где требуются QR-коды, а едут на дачи, апартаменты, там, где без справок. <…> Недосчитаемся, до 50% минус будет. Это мои такие прогнозы", - сказала Стамбульникова.

Как рассказал ТАСС генеральный директор одного из крупнейших крымских туристических комплексов премиум-класса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян, в связи с введением изменений по заселению в отели, нагрузка на колцентр курорта выросла на 150% от средней нормы. "Мы видим большую волатильность спроса и обеспокоенность со стороны гостей. Наша загрузка снизилась на 15-20%", - отметил он.

На въездах в Севастополь до 7 ноября будут работать семь блокпостов для проверки у въезжающих сертификатов о вакцинации или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусом.

С 25 октября в Крыму запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.