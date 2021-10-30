В якутском Нерюнгри после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу аэропорта

ТАСС, 30 октября. Обновленную взлетно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию после реконструкции в аэропорту Нерюнгри. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

"Прекрасным подарком ко Дню рождения города Нерюнгри, который будет отмечаться 6 ноября, стало завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Уже с 1 ноября, как мы и обещали нерюнгринцам, начнут летать первые рейсы. Сегодня руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Васильевич Нерадько в торжественной обстановке вручил сертификат о соответствии полосы аэропорта Нерюнгри", - сообщил Николаев.

По его словам, "впервые в России всего за 11 месяцев" реконструировали взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,6 тыс. м.

Работы на объекте начались в июле 2021 года. Пассажиропоток Нерюнгринского района на время реконструкции обслуживался железнодорожным и автомобильным транспортом с дальнейшей возможностью вылета по магистральным направлениям в центральные города России.

В 2022 году в аэропорту города Нерюнгри продолжатся работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры: обустройству аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции.