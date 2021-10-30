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Энергетический кризис в Европе

Патрушев: энергокризис в Европе показал, что ВИЭ пока не могут обеспечить все потребности

По словам секретаря Совбеза, каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис в Европе показал, что пока за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получается обеспечить все потребности экономики. Такую точку зрения выразил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru

"Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов <…> Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", - отметил Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату. В ней, подчеркнул Патрушев, использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияЭнергетический кризис в Европе
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