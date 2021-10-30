Исследование: иностранцы в 2021 году увеличили траты в магазинах одежды РФ в пять раз

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Иностранцы в этом году увеличили траты в российских магазинах одежды и аксессуаров более чем в пять раз в сравнении с 2020 годом. Также более чем в два раза выросла сумма покупок в "фастфуде", говорится в имеющимся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт", входящего в пятерку крупнейших эквайеров России.

"Несмотря на небольшое общее снижение, самые популярные сегменты туристических трат показали рост уже в 2021 году. Вероятно, это стало возможно благодаря международным спортивным состязаниям, привлекшим в страну иностранных туристов, возобновлению проведения деловых форумов и конференций на самом высоком уровне, которые посещали иностранные делегации, - отмечается в исследовании. - Так, в категории "магазины одежды и аксессуаров" общая сумма покупок увеличилась более чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом. Более чем в два раза вырос оборот по иностранным картам в фастфуде [второй по популярности сегмент]. А гостиничные сервисы (отели, мотели, хостелы и тому подобное) показали рост суммы операций на 76% за три квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года".

Чаще всего туристы совершают покупки в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах было наибольшее число операций по иностранным картам как за три квартала 2021 года, так и в аналогичном периоде прошлого года. Средний чек в столице вырос до 3 тыс. 71 рубля в текущем году против 2 тыс. 966 рублей в прошлом. В Петербурге средняя сумма одной покупки тоже увеличилась - до 10 тыс. 463 рублей против 8 тыс. 86 рубля соответственно, уточнили в "Русском стандарте".

Предпочтения китайских туристов

"Интересно, что безналичные траты туристов из Китая через системы AliPay и WeChat Pay не сильно отличаются от платежей по иностранным картам путешественников из других стран в 2021 и 2020 годах, хотя до пандемии разница была очень яркой, - говорится в исследовании. - За три квартала 2021 года рекордсменом по количеству операций и обороту также стали магазины одежды и аксессуаров, причем здесь преобладают luxury бутики (включая самые известные дорогие бренды). Сегмент тоже показал рост оборота более чем в пять раз. Средний чек китайских туристов оказался значительно выше в этом сегменте, чем у покупателей по иностранным картам: 107 тыс. 778 рублей в этом году против 73 тыс. 760 рублей в прошедшем".

Фастфуд также сохранил свои позиции в рейтинге популярности трат со средним чеком в 1 тыс. 631 рублей за три квартала 2021 года. Он увеличился относительно аналогичного периода прошлого года, когда составлял 1 тыс. 202 рублей.

"Финалисты рейтинга: гостиничные сервисы (отели, мотели, хостелы и тому подобное) пока не восстановили допандемийный уровень оборотов и числа покупок через системы AliPay и WeChat Pay. При этом средняя сумма одной покупки выросла до 6 тыс. 160 рублей, против 2 тыс. 216 рублей в 2020 году. Вероятно, приезжать стали реже, но на чуть более длительный срок, чем раньше", - уточнили в "Русском стандарте".

Об исследовании

В рамках исследования банк "Русский стандарт" изучил обезличенные данные о динамике операций по иностранным картам, а также в системах AliPay и WeChat Pay в своей эквайринговой сети за три квартала 2021 и 2020 годов. Были проанализированы количество транзакций, средний чек и динамика операций в наиболее востребованных сегментах, а также география платежей.