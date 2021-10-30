Патрушев: низкоуглеродные источники составляют 40% в энергетике России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Доля низкоуглеродных источников в производстве электроэнергии в России составляет 40%, что делает страну одной из самых низкоуглеродных в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru.

"Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России. Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире", - отметил он.

Патрушев уточнил, что "доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%".

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что угольные теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. "Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использования попутного нефтяного газа и минимизации объемов его сжигания на факелах", - добавил Патрушев.