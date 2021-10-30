В Петербурге после ночного рейда закрыли шесть заведений, не соблюдавших антиковидные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. По результатам совместного ночного рейда полиции, администрации города и Роспотребнадзора шесть петербургских баров, не соблюдавших ограничительные меры, закрыли и опечатали. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

"В ходе рейда были проверены 18 ресторанов, кафе, кальянных и ночных клубов в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Нарушения антиковидных ограничений выявлены в шести заведениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

Работу всех заведений-нарушителей приостановил Роспотребнадзор, их помещения опечатали. На организации, не обеспечившие соблюдение требований санитарной безопасности, наложат штрафы - до 300 тыс. рублей на юридическое лицо.

В соответствии с постановлением, которое подписал ранее губернатор Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге должны быть закрыты кафе, рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, учреждения культуры за исключением театров и музеев. На это же время запретили также проведение спортивных и физкультурных мероприятий. С 8 ноября работа предприятий общепита, цирков, кинотеатров, а также проведение культурных, спортивных и досуговых мероприятий временно запрещается в ночное время.

Помимо этого, с ноября в городе поэтапно вводится система QR-кодов для допуска в общественные места, учреждения культуры, магазины, кафе и рестораны, а также на мероприятия.