В Раде подтвердили, что не ждут поставок электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украина не ждет возобновления поставок электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября. Об этом заявил в субботу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", - написал он в Telegram-канале.

Герус также привел данные Министерства энергетики Украины о том, что на складах семи украинских теплоэлектростанций - Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Углегорской, Трипольской, Славянской - отсутствуют гарантированные запасы угля, которые они должны иметь по условиям на ведение лицензионной деятельности. "Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - уточнил он.

Генерирующая компания "Интер РАО" 28 октября сообщила, что в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с украинской стороной о возобновлении экспорта электроэнергии.

Ранее глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец выразил мнение, что Украина из-за дефицита угля и газа столкнется с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне - веерным отключением электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Среди причин кризисной ситуации в энергетике он назвал рост мировых цен на газ и уголь, решение российской стороны прекратить поставки энергетического угля в страну с 1 ноября, а также действия украинской власти, которая виновна в развале энергетической системы и безопасности страны.

О запрете импорта электроэнергии

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 29 сентября 2021 года продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.