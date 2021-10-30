Урожайность сахарной свеклы увеличилась на Ставрополье на 77%

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Урожайность сахарной свеклы достигла на Ставрополье 589,5 ц с га в 2021 году, сообщил в субботу вице-премьер правительства края Владимир Ситников. По сравнению с 2020 годом показатель вырос почти на 77%.

"Радует, что в текущем году существенно вырастет валовой сбор по пропашным [культурам]. Уже сейчас собрано на 63% больше свеклы (урожайность 589,5 ц с га), на 77% - подсолнечника (урожайность 19 ц с га), и на 20% - кукурузы (урожайность 52,6 ц с га)", - написал он на своей странице в Instagram.

Урожайность сахарной свеклы по итогам 2020 года в крае составляла порядка 331 ц с га. Ситников отметил, что коррективы в уборочную кампанию осенью 2021 года внесли затяжные дожди. Однако аграрии края возобновили полевые работы, основные из них планируют завершить в ближайшие десять дней.

В 2020 году из-за неблагоприятной погоды урожай сахарной свеклы снизился по всей стране. На Ставрополье он составил 865 тыс. т. Для наращивания объемов производства под урожай 2021 года аграрии увеличили посевные площади с 23 тыс. до 30 тыс. га. Ранее Ситников сообщал, что в регионе планируется практически удвоить сбор сахарной свеклы.

Ставропольские производители сахарной свеклы направляют сырье на переработку на завод в город Изобильный и в соседние регионы. Регион экспортировал в 2020 году 41,8 тыс. т сахара, что в 1,3 раза больше уровня 2020 года.