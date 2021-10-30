Макрон считает, что рост цен на электроэнергию требует консолидированного ответа G20

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация с ростом цен на электроэнергию требует долгосрочного и консолидированного ответа страны Группы двадцати. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, участвующий в саммите G20 в Риме.

"Рост цен на электроэнергию затрагивает весь мир, - написал Макрон на своей странице в Twitter. - Мы без промедления будем оказывать поддержку населению Франции".

Как подчеркнул Макрон, "теперь необходимо обеспечить долгосрочный и последовательный ответ с учетом экологического перехода". "Это мое послание Группе двадцати", - отметил французский лидер.