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Макрон считает, что рост цен на электроэнергию требует консолидированного ответа G20

Президент Франции отметил, что власти страны будут без промедления оказывать помощь своим согражданам

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация с ростом цен на электроэнергию требует долгосрочного и консолидированного ответа страны Группы двадцати. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, участвующий в саммите G20 в Риме.

"Рост цен на электроэнергию затрагивает весь мир, - написал Макрон на своей странице в Twitter. - Мы без промедления будем оказывать поддержку населению Франции".

Как подчеркнул Макрон, "теперь необходимо обеспечить долгосрочный и последовательный ответ с учетом экологического перехода". "Это мое послание Группе двадцати", - отметил французский лидер.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльЭнергетический кризис в ЕвропеСаммит G20 в Риме
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