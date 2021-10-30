США рассмотрят возможность введения пошлин на нефтепромысловые трубы из РФ и других стран

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США сообщила о начале расследований, по итогам которых могут быть введены пошлины на импорт применяемых в нефтяном секторе труб из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи. Об этом говорится в извещениях, размещенных в субботу в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Комиссия 12 октября сообщила, что получила от ряда американских компаний и объединений жалобы на указанный импорт. В связи с этим был начат "предварительный этап" проверок с целью определить, "есть ли обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб, или есть угроза нанесения материального ущерба, или создание отрасли в США существенно замедлено по причине импорта нефтепромысловых труб из Аргентины, Мексики, России и Южной Кореи".

Теперь американские специалисты сочли, что заявители представили достаточно материалов для начала соответствующих расследований.

Комиссия сообщила о начале двух разбирательств. По итогам первого должны принять решение относительно того, получают ли производители указанных типов труб в России и Южной Корее такие субсидии от правительств, которые должны быть компенсированы американскими таможенными пошлинами. В рамках второго разбирательства должны определить, продается ли в США указанная продукция из России, Аргентины, Мексики "по цене, которая ниже справедливой стоимости". В связи с этим также могут быть введены пошлины.

В обоих случаях комиссия предлагает заинтересованным сторонам представить свои аргументы до 15 ноября. Ответить на них можно будет до 26 ноября.