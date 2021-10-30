ВБ: страны G20 должны ускорить работу по реструктуризации долга бедных стран

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Страны-участницы Группы двадцати (G20) должны ускорить работу по реструктуризации долга стран с низким уровнем дохода, включая замораживание выплат по долгам и обязательное участие частных кредиторов. С таким заявлением выступил в субботу президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на саммите G20 в Риме.

"Прогресс в решении проблемы задолженности застопорился. Задолженность стран с низким уровнем дохода выросла на 12% во время пандемии. Это не оставляет бюджетно-финансовых возможностей для вакцин, образования, систем социальной защиты и климата. Я настоятельно призываю вас однозначно ускорить реализацию [принятой ранее] общей рамочной программы [реструктуризации задолженности], потребовать прозрачности и согласования задолженности, а также участия частных кредиторов", - отметил Мэлпас. Текст его выступления распространила пресс-служба банка.

Глава организации подчеркнул, что присоединяется к призыву директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой "приостановить выплату долга в контексте укрепления общей рамочной программы" реструктуризации задолженности. "В перспективе необходимо предпринять шаги, чтобы сбалансировать правовые отношения между кредиторами и суверенными должниками. Нынешние отношения в значительной степени благоприятствуют кредиторам, ставя в невыгодное положение людей в странах с низким уровнем дохода", - заявил президент ВБ.

Ранее страны G20 приостановили платежи стран с низким уровнем дохода по долгам, отсрочив выплаты на сумму около $5,7 млрд в 2020 году.