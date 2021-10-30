В Дагестане в 2023 году появится первая ветроэлектростанция

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Первая ветроэлектростанция будет построена в 2023 году в Новолакском районе Дагестана. Сумма частных инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

"В настоящее время, начата работа по установке первого в республике ветроизмерительного комплекса высотой 100 м для изучения особенностей ветрового потока и проектирования объекта. Ветропарк планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. Сумма частных привлеченных инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Компания "Махачкалинская ВЭС, реализующая совместно с партнерами проект строительства Махачкалинской ветроэлектростацнии, мощностью 12,5 МВт и МО "Новолакский район" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта близ территории "Новострой" Новолакского района Дагестана",- сказал собеседник агентства.

По его словам, создание ветропарка осуществляется в рамках федеральных мер стимулирования развития возобновляемой энергетики в России.

"Несколько промышленных ВЭУ обеспечат свыше 30 млн. кВт/ ч электроэнергии в год для близлежащих населенных пунктов и северной части г. Махачкала. Соглашением также предусмотрено преимущественное право трудоустройства на стадии строительства и эксплуатации жителей близлежащих населенных пунктов", - добавили в ведомстве.