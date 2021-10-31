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Саммит G20 в Риме

Reuters: страны G20 прекратят госфинансирование зарубежных угольных электростанций

Они окажут технологическую поддержку развивающимся странам, чтобы помочь им отказаться от угольной энергетики

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати обязались к концу 2021 года прекратить международное государственное финансирование зарубежных угольных электростанций. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из чиновников, присутствующих на саммите "двадцатки", который проходит 30-31 октября в Риме.

По его информации, в итоговом заявлении саммита отмечается, что страны G20 окажут технологическую поддержку развивающимся странам, чтобы помочь им "как можно скорее" отказаться от угольной энергетики.

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Саммит G20 в Риме
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