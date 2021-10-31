Лидеры G20 договорились ограничить финансирование строительства угольных электростанций

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Лидеры G20 договорились отказаться к концу 2021 года от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов. Об этом говорится в декларации, которая была принята по итогам саммита G20 в Риме.

"Мы обязуемся мобилизовать государственный и частный капитал на международном уровне для поддержки развития зеленой, инклюзивной и устойчивой энергетики, и мы положим конец предоставлению международного государственного финансирования на новые проекты по производству электроэнергии за счет угля, если они не будут сопровождаться смягчающими вред мерами, за рубежом к концу 2021 года", - говорится в документе.

Лидеры G20 также обязались сотрудничать по распространению технологий с низким уровнем выброса парниковых газов, в том числе в сфере биоэнергетики, чтобы обеспечить энергетический переход.

Ранее шерпа РФ в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш сообщала, что итоговая декларация саммита G20 в Риме будет содержать ряд вопросов в сфере глобального энергобаланса. Она обратила внимание на то, что одним из камней преткновения является развитие угольной генерации. В частности, развитые страны настаивают на немедленном прекращении использования угля как энергоносителя, однако во многих странах уголь составляет значительную долю в энергобалансе.

В июле министры стран Группы двадцати (G20) на встрече по климату и энергетике в Неаполе не смогли достичь соглашения по двум вопросам: о сроках сдерживания потепления климата и декарбонизации. Эти пункты тогда не вошли в итоговый документ.