"Сбер" принял более 10 тыс. заявок по госпрограмме "ФОТ 3.0"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Сбер" выдал первые кредиты и принял около 10 тыс. заявок по льготной программе кредитования под 3% "ФОТ 3.0". Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания, на них приходится почти четверть от всех полученных заявок, сообщила пресс-служба банка.

"Мы объявили о начале приема заявок по программе 25 октября, даже не дожидаясь официального запуска, и всего за неделю нам поступило около 10 тыс. заявок на сумму более 27 млрд рублей. Эти цифры свидетельствуют о своевременности и высокой востребованности меры, предложенной правительством. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0", в рамках которой мы прогнозируем выдачи в размере до 40 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Согласно условиям программы, получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Выдача новых кредитов по программе "ФОТ 3.0" для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики стартовала 1 ноября и продлится до 30 декабря. Меры поддержки распространятся на представителей 17 отраслей. В рамках первого этапа программы "ФОТ 3.0" их было 11. По просьбе бизнеса в список внесены дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

Ключевым условием участия в программе по-прежнему является сохранение 90% численности сотрудников компании. Соблюдение этого требования будет контролироваться с помощью данных ФНС.