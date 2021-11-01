Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries запустил франшизу для предпринимателей в Белоруссии, Казахстане и Армении, говорится в сообщении компании.

"Wildberries объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Беларуси, Казахстане и Армении", - говорится в сообщении.

Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в полтора раза, до 4-5 млн рублей в месяц. Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении компании и предоставить информацию о помещении, добавляется в материале.

Wildberries предоставляет партнерам субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые четыре месяца работы. В компании надеются, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около трех месяцев, добавляется в сообщении.

Маркетплейс реализовал возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В настоящий момент общее число точек на территории России превышает 8,5 тыс. В октябре 2021 года средний оборот таких пунктов увеличился в полтора раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн рублей, заключили в компании.

Wildberries - это крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает 17 стран: вся Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Белоруссия, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей (+96% в годовом исчислении).