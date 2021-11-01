МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Paulig выводит производителя специй Santa Maria с российского рынка, компания сфокусируется на развитии кофейного бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, с 1 июля 2021 года и до конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена с российского рынка.

"В течение указанного периода мы сделаем все возможное для выполнения наших коммерческих обязательств перед клиентами. Мы сожалеем о потенциальных проблемах, связанных с изменением в представленности бренда Santa Maria на российском рынке", - подчеркнули в компании. При этом продукция Santa Maria будет продаваться в других странах присутствия Paulig.

В России компания планирует продолжить работу по увеличению доли рынка в сегменте натурального кофе и ожидает, что объем продаж будет расти быстрее, чем сама категория молотого и зернового кофе. "Мы видим возможности для роста в кофейной категории и хотим стать игроком № 1 на рынке натурального кофе в России", - заключили в компании.

О компании

Paulig - компания, занимающаяся производством напитков и продуктов питания. В портфель компании входят бренды Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green и Poco Loco. Компания насчитывает более 2 тыс. сотрудников в 13 странах мира. Paulig снизила выручку во всех странах в 2020 году на 0,2% на фоне пандемии, тогда как на рынках России и СНГ компании удалось выйти на рост чистого объема продаж в 1%.