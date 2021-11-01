Сбор плодов и ягод в России за 10 месяцев вырос на 22,2%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производство плодов и ягод в России с начала 2021 года увеличилось на 22,2% и, по данным на начало ноября 2021 года, составило 1,1 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В организованном секторе российские аграрии собрали 1,1 млн тонн плодов, что на 22,2% больше показателя 2020 года (0,9 млн тонн)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, лидерами в этом направлении являются Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Крым.

В Минсельхозе напомнили, что в 2021 году будет достигнут очередной рекорд в размере не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод, а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 млн тонн.

В министерстве добавили, что за последние пять лет сельхозтоваропроизводители увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции.