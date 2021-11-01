Средняя цена на нефть Urals в октябре выросла вдвое

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals в октябре 2021 года выросла в два раза, до $81,49 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В октябре прошлого года она стоила $40,53 за баррель.

Средняя стоимость Urals в январе - октябре 2021 года составила $67,51 за баррель. В январе - октябре 2020 года ее стоимость составляла $40,81 за баррель. В январе - сентябре 2021 года средняя цена на Urals достигала $65,96 за баррель.

По данным Минфина России на 15 октября, средняя стоимость Urals за период мониторинга - с 15 сентября по 14 октября - составила составила $76,77 за баррель, или $560,4 за тонну.