"Ведомости": на границе России и Китая образовались рекордные пробки из большегрузов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рекордные пробки из большегрузов образовались на границе России и Китая. В ожидании проезда на пограничных переходах стоит около 1500 фур, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в транспортно-логистических компаниях.

Как сообщил изданию директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев, на крупнейшнем международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) с Китаем Забайкальск - Маньчжурия в пробке находятся почти 1 тфс. большегрузов. Пропускная способность МАПП оценивается в 360 большегрузов в сутки, уточнили "Ведомости". Кроме того, по данным издания, заторы наблюдаются на МАПП Пограничный - Суйфэньхэ и Полтавка - Дуннин.

Как пояснил "Ведомостям" представитель компании "Рустранс-спедишн", сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли на 30-40 дней. Представитель ПЭК подтвердил рост сроков доставки на 10-40 дней в зависимости от пункта перехода.

Гендиректор "Рустранс-спедишн" Кондратий Гайкевич рассказал газете, что более 100 машин компании уже три недели не могут пройти МАПП Забайкальск - Маньчжурия. Из-за введенных квот данный МАПП может пропустить не более 200 большегрузов в сутки, уточняет издание.

В транспортно-логистических компаниях также отметили, что никогда ранее не наблюдали подобного скопления большегрузов на границе России и Китая. Даже летом 2021 года, когда квота для российских перевозчиков составляла всего 50 грузовиков в день (теперь- 70-80), в очереди у МАПП Забайкальск - Маньчжурия стояло только около 500 фур, уточнили "Ведомости".