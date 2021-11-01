В Москве на соцподдержку в 2022 году планируют направить на 5,5% больше средств

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Доля бюджета Москвы, которую направляют на социальную поддержку, с каждым годом растет, в 2022 году по этому направлению планируется направить 602,9 млрд рублей, что больше на 5,5% по сравнению с текущим годом. Об этом в рамках заседания комиссии Мосгордумы сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Социальная составляющая бюджета Москвы очень значительная и увеличивается с каждым годом. <…> На социальную поддержку москвичей, из них только в следующем году - 602,9 млрд рублей, что на 31,5 млрд - 5,5 % - больше, чем в текущем году", - сказал Стружак.

По его словам, сегодня функционирование отрасли труда и социальной защиты обеспечивают более 42 тыс. человек и 58 подведомственных учреждений, это большая отрасль, которая, по сути, работает круглые сутки. Каждый третий москвич пользуется мерами поддержки от города - это 4,5 млн жителей. Непосредственно на представление мер поддержки в денежной форме в программе предусмотрено 500,6 млрд рублей, что на 5,8% больше по сравнению с текущим годом.

Руководитель ведомства уточнил, что на реализацию мероприятий по старшему поколению в 2022 году планируется направить 411,3 млрд рублей. Другой из важнейших приоритетов - это поддержка семьи и детей, на реализацию мероприятий по этому направлению в 2022 году планируется направить 89,1 млрд рублей, что практически на 16% больше, чем расходы текущего года.

"Еще один из наших приоритетов - поддержка людей с инвалидностью. На реализацию мероприятий по этому направлению будет направлено 7,9 млрд рублей", - добавил Стружак.