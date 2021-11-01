Объем ввода жилья в Дагестане за три квартала вырос более чем на треть

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Дагестане за три квартала 2021 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в территориальном органе Росстата.

"За январь-сентябрь 2021 года введено жилья общей площадью 694,4 тыс. кв. м, что составило 138,7% к соответствующему периоду предыдущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, площадь введенного жилья выросла в республике в октябре более чем вдвое по сравнению с майскими показателями этого года.

Согласно данным статистики, в Дагестане преобладает сельский жилищный фонд. Ранее сообщалось, что более половины из введенных строений - индивидуальные дома.

В октябре между регионом и Фондом ЖКХ было подписано соглашение о досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Согласно договоренности, республика планирует выполнить программные мероприятия в полном объеме уже в текущем году, на два года раньше запланированного срока. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется на территории Дагестана с 2019 года. Как отмечалось, осталось обеспечить новым жильем 126 человек, и таким образом будет ликвидировано 2,75 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с руководством региона подчеркивал, что строительство жилья может стать точкой роста для экономики Дагестана. Он обратил внимание на необходимость решения проблемы незавершенного строительства.