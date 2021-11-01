HeadHunter Group инвестирует $5 млн в онлайн-сервис услуг YouDo

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. HeadHunter Group инвестирует $5 млн в сервис YouDo Бизнес, говорится в сообщении YouDo.

"HeadHunter Group объявила об инвестициях в $5 млн в сервис YouDo Бизнес. В рамках соглашения HeadHunter стал миноритарным акционером онлайн-сервиса услуг YouDo", - отмечается в сообщении.

В июле 2021 года компании объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых - YouDo Бизнес.

"Инвестиции в YouDo соответствуют стратегии HeadHunter по дальнейшему расширению за пределы основного рынка онлайн-рекрутинга и выходу на перспективные смежные сегменты во всей цепочке создания стоимости HR. Мы ожидаем, что это позволит получить HeadHunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии YouDo в сегменте B2B", - отметил представитель HeadHunter. "Мы получаем миноритарную долю в компании, но ее размер на текущей стадии сделки не раскрываем", - добавил представитель HeadHunter, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь сооснователь YouDo Денис Кутергин отметил, что с момента начала сотрудничества сервиса с HeadHunter B2B-направление YouDo выросло в несколько раз.

"Участие HeadHunter в капитале YouDo демонстрирует привлекательность и перспективность этой компании как относительно доходности инвестиций, так и с точки зрения развития новых сервисов для самозанятых и их клиентов. В сентябре 2018 года МТС вошла в капитал в YouDo в качестве лид-инвестора. За это время наши инвестиции помогли сохранить высокие темпы роста доходов компании, расширить географию и направления ее бизнеса", - добавил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов, слова которого приводятся в сообщении.