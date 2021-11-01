Инвестиции в декарбонизацию могут привести к росту стоимости электроэнергии в России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Увеличение объема инвестиций в декарбонизацию экономики России может вызвать рост стоимости электроэнергии на внутреннем рынке. Об этом говорится в стратегии низкоуглеродного развития Росси до 2050 года.

"В то же время интенсификация инвестиций в декарбонизацию энергетики может привести к росту стоимости электроэнергии на внутреннем рынке", - говорится в документе.

Согласно целевому (интенсивному) сценарию, в электроэнергетическом секторе будет происходить внедрение современных технологий, развитие парогазовой, атомной и гидрогенерации, а также значительное внимание будет уделено строительству объектов генерации, работающих на возобновляемых источниках энергии. Одновременно с этим будет осуществлен переход на наиболее инновационные и климатически эффективные методы сжигания угля, а вместо котельных будут внедрены объекты когенерации (одновременная выработка тепловой и электрической энергии).

Инерционный сценарий стратегии предполагает замещение устаревших угольных энергоблоков станций на более экономичные, использующие природных газ и возобновляемые источники энергии, а также применение технологий по снижению выбросов парниковых газов угольной генерацией.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что целевой сценарий стратегии предполагает увеличение стоимости электроэнергии в постоянных ценах на 4% к 2030 году, а к 2050 году рост составит порядка 26%. При этом в инерционном сценарии стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится.